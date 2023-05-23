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К лету 80% отелей Калининградской области будут забронированы

Министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак пообещал, что к лету 80% отелей в регионе будут забронированы. Об этом пишет ТАСС.

К лету 80% отелей Калининградской области будут забронированы
© Клопс.Ru

Чиновник отметил, что в мае 2023 года турпоток в регионе вырос на 12,5% по сравнению с маем 2022-го. Больше всего приезжают в Калининград по-прежнему жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также северной части России.

«В этом году мы рассчитываем, на то что у нас выручка [в туротрасли] вырастет <…> на 15% по сравнению с прошлым годом», — сказал Ермак.

Министр отметил, что сейчас власти региона акцентируют внимание на гастрономическом туризме.

«На самом деле афиша очень богатая, и те, кто к нам приедет и вдруг по какой-то причине не сможет доехать до моря <…> они, конечно, смогут провести время на замечательных фестивалях», — заверил он.

Летом 2023 года в Калининградской области ожидается рост числа туристов, в том числе из Китая.

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