Россияне вновь смогут попасть на известный китайский курорт

Спустя три года будут возобновлены прямые рейсы из Владивостока на остров Хайнань. Полеты будут выполнять авиакомпании Red Wings и «Икар».

Из Владивостока рейсы будут выполняться два раза в неделю в Хайкоу на острове Хайнань. Также будут запущены рейсы на популярный китайский курорт из Хабаровска и Иркутска.