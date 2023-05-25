Россияне вновь смогут попасть на известный китайский курорт
Спустя три года будут возобновлены прямые рейсы из Владивостока на остров Хайнань. Полеты будут выполнять авиакомпании Red Wings и «Икар».
Из Владивостока рейсы будут выполняться два раза в неделю в Хайкоу на острове Хайнань. Также будут запущены рейсы на популярный китайский курорт из Хабаровска и Иркутска.
Отметим, что ранее рейсы были отменены из-за пандемии коронавируса.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в начале июня Владивосток и Санкт-Петербург вновь свяжет беспосадочный рейс.