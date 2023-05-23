В Новгородской области впервые за 30 лет запустят водный маршрут

Запуск регулярного водного маршрута «Великий Новгород — Взвад» состоится в Новгородской области впервые за 30 лет. С пятницы, 26 мая, по нему будут курсировать скоростные суда типа «Восход», сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона во вторник.

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«Водное сообщение скоростными судами в направлении Старой Руссы было прекращено более 30 лет назад. Теперь курсировать по водному маршруту будут скоростные суда типа „Восход“: продолжительность в пути составит 60 минут, протяженность — 45 км. Предусмотрено шесть рейсов в день», — сообщили в пресс-службе.

От деревни Взвад до Старой Руссы будет организован синхронизированный с прибытием «Восходов» муниципальный автобусный маршрут, продолжительность в пути составит 20 минут, протяженность маршрута — порядка 22 км. Госконтракт на осуществление перевозок в летний период этого года заключен с компанией «Восход», входящей в группу компаний «Астра Марин».

«Для развития туристического потенциала маршрута билеты на водный транспорт интегрированы в систему продаж железнодорожных билетов перевозчика СЗППК», — пояснили в пресс-службе.