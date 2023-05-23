Туристы из России в 2023 году обращались в страховые компании, когда становились жертвой нападения свиньи и ломали зуб о банан. Об этих и других необычных случаях болезней и травм "Известиям" рассказали страховщики.

"Согаз" сообщил, что в Таиланде путешественника из России госпитализировали с пневмонией, и в этот момент на его голову упала змея. Турист не пострадал, клиника перед ним извинилась. На другого россиянина на Гавайях напала свинья, он пожаловался на ее укус. Сотрудники "АльфаСтрахования" вспомнили, как на мужчину, который гулял по кладбищу, упала могильная плита.

"Известия" отмечают, что в первой половине 2023 года жители России чаще всего обращались в страховые компании в Таиланде. В списке популярных для таких случаев стран оказались также Турция, Египет и Россия.