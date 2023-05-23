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1 час назад

Названы самые популярные города у российских туристов этой весной

Газета.Ru

Этой весной россияне чаще всего останавливались в отелях Москвы, Санкт-Петербурга и Стамбула, передает RT со ссылкой на результаты исследования, проведенного сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip. Аналитики провели мониторинг данных по бронированиям отелей, авиа- и ж/д билетов в период с марта по май.

Названы самые популярные города у россиян этой весной
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Выяснилось, что для весенних путешествий россияне чаще всего выбирали Москву: на долю столицы приходится 25,1% бронирований отелей, на втором месте — Санкт-Петербург (15,3%), на третьем — Сочи (9,4%).

Самым популярным зарубежным городом по части аренды номеров в отелях среди россиян стал Стамбул: в местных гостиницах останавливались 11,4% пользователей сервиса. Далее идут Дубай (5,9%) и Ереван (3,9%).

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников сообщил, что систему электронных туристических виз могут запустить уже нынешним летом.

Новости путешествий,Максим Решетников,
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