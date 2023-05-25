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1 час назад

Аналитики назвали самые дешевые авианаправления для туристов из ХМАО

Ura.Ruиещё 1

Самыми доступными туристическими авианаправлениями из Сургута в июне за рубеж стали Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Китай и Грузия. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса «Авиасейлс».

Аналитики назвали самые дешевые авианаправления для туристов из ХМАО
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Стоимость билета в ОАЭ на июнь в одну сторону составляет от 15 100 рублей. Перелет в Турцию обойдется от 16 тысяч, а в Китай — от 25 200 рублей. Цена авиаперелетов в Грузию начинается с 36 200 рублей», — следует из данных исследования.

Среди наиболее доступных перелетов внутри России: Москва (от 4 200 рублей), Челябинск (от 3 900) и Курган (от 4 400). Билет на самолет в Пермь обойдется около 6,5 тысячи рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что Utair запустит прямой рейс из Сургута в Анталью. Авиакомпания начнет выполнять полеты с 5 июня.

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