Аналитики назвали самые дешевые авианаправления для туристов из ХМАО

«Стоимость билета в ОАЭ на июнь в одну сторону составляет от 15 100 рублей. Перелет в Турцию обойдется от 16 тысяч, а в Китай — от 25 200 рублей. Цена авиаперелетов в Грузию начинается с 36 200 рублей», — следует из данных исследования.