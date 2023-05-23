Россия и Вьетнам возобновят прямое авиасообщение

Наши туристы получат еще одно направление для отдыха на море.

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В самое ближайшее время Москва и Ханой намерены возобновить прямые рейсы между двумя странами.

Согласно информации из российского посольства во Вьетнаме, переговоры уже находятся на завершающей стадии.

Каков будет масштаб турпотока в эту азиатскую страну, зависит от количества прямых рейсов, и городов, откуда будут отправляться лайнеры.

Сейчас известно, что пока стороны договорились о полетах из Иркутска. Первый рейс готовится на начало июня.