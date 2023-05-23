Электронная туристическая виза в РФ должна заработать с 1 июля

С 1 июля в России должна заработать единая электронная виза, она позволит упростить въезд в страну иностранных туристов, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников на профильной сессии Российско-китайского бизнес-форума.

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Он пояснил, что вопрос о возобновлении действия единой электронной визы сейчас прорабатывается. Министерство иностранных дел, по словам министра, обещает запустить электронную визу с 1 июля текущего года.

Решетников подчеркнул, что это должно существенно упростить процессы получения разрешений на территорию посещение России и открыть доступ не только к групповым, но и индивидуальным поездкам.