$79.94+0.0386.50+0.22

Решетников: Электронная туристическая виза в РФ должна заработать с 1 июля

С 1 июля в России должна заработать единая электронная виза, она позволит упростить въезд в страну иностранных туристов, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников на профильной сессии Российско-китайского бизнес-форума.

Электронная туристическая виза в РФ должна заработать с 1 июля
© Российская Газета

Он пояснил, что вопрос о возобновлении действия единой электронной визы сейчас прорабатывается. Министерство иностранных дел, по словам министра, обещает запустить электронную визу с 1 июля текущего года.

Решетников подчеркнул, что это должно существенно упростить процессы получения разрешений на территорию посещение России и открыть доступ не только к групповым, но и индивидуальным поездкам.

Ранее о том, что Россия рассчитывает до конца июня запустить систему электронных виз сообщил замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий