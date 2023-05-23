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Авиапассажиры смогут приобретать субсидируемые билеты онлайн

Минтранс РФ планирует запустить портал для авиапассажиров, на котором они смогут оформлять субсидируемые билеты, эксперимент запланирован с 1 июля 2023 года по 1 июля 2024 года. Это следует из проекта постановления правительства, разработанного Минтрансом РФ.

Авиапассажиры смогут приобретать субсидируемые билеты онлайн
© ТАСС

"В период с 1 июля 2023 г. по 1 июня 2024 г. провести эксперимент по внедрению системы "Портал субсидированных перевозок" цифровой платформы транспортного комплекса, а также автоматизированной информационной системы управления льготными и субсидированными перевозками", - отмечается в проекте постановления.

Как следует из документа, "целями эксперимента являются обеспечение возможности оформления пассажирами билетов по специальным тарифам в электронной форме посредством платформы системы "Портал субсидированных перевозок" цифровой платформы транспортного комплекса и автоматизированной информационной системы управления льготными и субсидированными перевозками".

На данный момент в России есть несколько программ субсидирования полетов, в том числе на Дальний Восток, в Калининград и региональная программа субсидирования полетов. Правом на льготный билет обладает молодежь до 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, некоторые категории инвалидов. Сейчас оформление субсидируемых билетов происходит офлайн.

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