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Из Челябинска запустят дополнительный поезд на юг

Из Челябинска с 1 июня начнет ходить дополнительный поезд до Троицка на юге региона. Как сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД), состав разгрузит пассажиропоток из Магнитогорска.

Из Челябинска запустят дополнительный поезд на юг
© Ura.Ru

«Между Челябинском и Троицком с 1 июня запустят дополнительный пригородный поезд. Он поможет разгрузить пассажиропоток из Магнитогорска, который увеличится в связи с реконструкцией магнитогорского аэропорта», — отметили в ЮУЖД.

Поезду присвоили номер 7105. Он будет отправляться из Челябинска в 17:15, прибывать в Троицк в 18:44. На обратном пути поезд поедет под номером 7106. Время отправления из Троицка назначено на 9:15 с прибытием в Челябинск в 10:45. Время, напомнили на железной дороге, теперь указывается местное. Цена билета составит 375,1 рубля.

На маршрут поставили состав с вагонами повышенной комфортности ЭП2Д. В вагонах установлены удобные сидения, имеется климат-контроль, стоят электронные информационные табло. Также транспорт обеспечен USB-портами и условиями для маломобильных пассажиров.

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