Россияне лидируют по числу туристов в Азербайджане с начала года

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В Азербайджане каждый третий приехавший с начала года иностранец – из России. Такую информацию сообщила вчера статистическая служба страны. Всего в январе – апреле 2023 года в республику приехало без малого 523 тыс. иностранных граждан, в том числе почти 165 тыс. россиян.

Следом за Россией идут гости из Турции – более 109 тыс. человек. На третьей позиции Иран – 44 тыс. человек.

По сравнению с четырьмя месяцами прошлого года количество прибывших граждан России выросло в 1,9 раза. При этом важно учитывать, что российские туристы могут приехать в страну только воздушным транспортом, на наземной границе в виде исключения работает лишь коридор в Дагестане. Открытие сухопутных границ для иностранцев, очевидно, будет не ранее отмены последних запретов по COVID-19: постановление правительства страны от 19 апреля продляет ковидные ограничения до 1 июля.

Как ранее сообщал «ТурДом», Азербайджан с 28 марта разрешил въезд без предъявления сертификата о прививке для авиапассажиров и заселение в гостиницы без подтверждения ковид-статуса.

Россияне могут свободно посещать Азербайджан до 90 дней. Между нашими странами есть прямое авиасообщение. В частности, из аэропортов Москвы в республику выполняют регулярные авиарейсы «Аэрофлот», Utair, Azal, «ИрАэро», Red Wings.

Статистическое ведомство Азербайджана также приводит цифры по выездному туризму, ссылаясь на данные пограничной службы. Согласно им, с начала года почти 119 тыс. азербайджанцев (24,1%) побывало в России, рост поездок – в 1,8 раза. Больше этого жители страны выезжали только в Турцию.