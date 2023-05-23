Тревел-эксперт назвал самые грязные предметы в отелях

Тревел-эксперт Антон Радченко в беседе с Daily Star назвал самые грязные предметы в номерах отелей.

Фото: Unsplash Unsplash

Одним из таких предметов является пульт от телевизора. По словам Радченко, устройство крайне редко дезинфицируют перед заселением новых гостей. Эксперт посоветовал брать с собой влажные салфетки, чтобы самостоятельно избавляться от микробов в номере.

Еще один предмет, на котором скапливается много бактерий –телефон. Радченко также рекомендовал дезинфицировать его перед использованием.