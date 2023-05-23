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АТОР: туры в ОАЭ могут подешеветь до 15%

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян в ходе онлайн-выставки OTM-2023 поделился информацией о главных тенденциях и ключевых моментах на туристическом рынке в сезоне 2023 года. По мнению эксперта, стоимость туров в ОАЭ летом снизятся на 15% по сравнению с текущими ценами.

АТОР: туры в ОАЭ могут подешеветь до 15%
© Где и что

«Возможно, не до прошлогодних значений, но точно цены будут ниже тех, что есть сейчас. Туры в ОАЭ летом должны подешеветь до 15%», – прогнозирует Артур Мурадян.

Сообщается, что отельеры ОАЭ повысили цены на сезон-2023 из-за рекордного спроса со стороны российского рынка в прошлом году. Вице-президент АТОР считает, что снижение стоимости туров может произойти как со стороны отельеров, так и туроператоров.

Эксперт отмечает, что игроки рынка, которые забрали блоки на рейсы в ОАЭ, могут начать продавать билеты по ценам ниже себестоимости или контрактной цены с авиакомпанией, что также приведет к снижению цен на туры.

Ранее «Где и что» писал о странах, где можно отдохнуть за 5-10 тыс. рублей. Рейтинг составила компания Cotswold Outdoor.

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