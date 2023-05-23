Винный туризм на юге России оказался востребованным в сфере гостеприимства

Винный туризм в России становится не просто придатком туризма классического, а целой индустрией, заметной на мировом уровне. В этой сфере российские бизнесмены сделали огромный шаг вперед, и сегодня их достижения закрепляются на законодательном уровне. На Первом форуме винного туризма, который прошел в середине мая в Абрау-Дюрсо, три российские энотуристических центра были приняты во Всемирную организацию винного туризма (GWTO), одну из самых авторитетных международных организаций подобного профиля. И уже в мае в Госдуму будет внесен законопроект, касающийся строительства объектов туристской инфраструктуры на пригодных для виноградарства землях.

Фото: Российская Газета Российская Газета

В международный список центров винного туризма вошли винный центр "Абрау-Дюрсо" (Краснодарский край, Абрау-Дюрсо), винодельня "Шато де Талю" (Геленджик) и центр энотуризма Winepark by Mriya (Ялта). Удостоверения представителям отрасли вручили президент GWTO Хосе Антонио Видаль и президент Международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман.

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- Нашей стране пора превращаться в полноценную мировую винодельческую провинцию, для этого все готово. Но мировая винодельческая провинция - это не только производство вина. Это его культ, аура, история. Все, что привлекает туристов. И именно для этого производителям надо объединяться в желании привлечь гостей, - отметил владелец "Абрау-Дюрсо" Борис Титов.

Винный туризм, по его мнению, требует собственной среды, огромного количества объектов и комплексов, куда могут приехать люди, чтобы окунуться в соответствующую атмосферу.

- Энотуризм набирает обороты с каждым годом. Членство в GWTO позволяет нам получать консультационные услуги и помощь в обучении и маркетинговом продвижении. На днях нас посетил генеральный директор GWTO Хосе Антонио Видаль. Вместе с ним мы обсудили дальнейшие точки роста. Одна из них - создание бренда энотуризма в рамках региона. Очень важно сформировать образ Краснодарского края, который бы ассоциировался именно с путешествиями по винодельням. И в этом нам поможет опыт GWTO в создании механизмов сотрудничества туристических комплексов с госструктурами, - подчеркнула Елена Гереш, руководитель ресторанно-дегустационного комплекса "Шато де Талю".

- Признание международной ассоциацией - это почетное событие, так как мы ставили цель стать центром винного туризма и обеспечить поток гостей вне зависимости от сезона, - рассказала "РГ" руководитель винного парка в Крыму Евгения Константинова. - В Крыму особенно чувствуется сезонность: 100 дней лета и дальше ощутимый спад количества гостей на полуострове. Мы проектировали наш центр так, чтобы он был интересен круглый год. Включение винного парка в GWTO получит отклик в туристической индустрии. Винный туризм способствует развитию всей туротрасли региона и может, как в европейских странах, стать драйвером социально-экономического роста.

По словам Константиновой, российские винодельни будут представлены на маркетплейсе, презентованном президентом GWTO на форуме в Абрау-Дюрсо.

Еще одна веха в развитии винного туризма - поправка в закон "О виноградарстве и виноделии в РФ". По словам члена комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совфеда РФ Алексея Кондратенко, она предусматривает выделение в составе земель сельхозназначения участков для объектов, где будут предоставлять услуги винного туризма, - непосредственно самих виноделен и дегустационных залов. Это значительно сократит путь собранной продукции к месту переработки. Дегустационные залы станут и визитной карточкой виноделен, и местом презентации продукции с высоким уровнем культуры потребления вина. Все это сделает винодельческий процесс цельным и завершенным циклом работы с хорошим результатом, говорит Алексей Кондратенко.

Сейчас, по данным Ассоциации виноградарей и виноделов России, в стране пригодные для виноградарства земли (некоторые - вместе с официальными наименованиями терруаров) имеются только на юге (в Адыгее, Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, в Ростовской и Волгоградской области) и на Северном Кавказе (в Ставропольском крае, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии).

По словам министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко, несмотря на все объективные сложности, республика видит свое будущее именно в развитии винного туризма. Он способен принести значительный доход региону и новые потоки гостей.

- Туризм генерирует вокруг себя до 50 смежных отраслей, а винный туризм даже больше. Это значит, что при достаточном развитии и распространении он будет активно влиять непосредственно на экономику винных регионов, которых у нас в стране немного, - отметил Вадим Волченко.

Впрочем, как подчеркнул министр, несмотря на востребованность, винный туризм сталкивается с объективными и субъективными проблемами по всей стране. Для него нужна хорошая инфраструктура, прежде всего, дороги, а также сопутствующая "розница": винные бутики, малые дизайнерские винодельни, гостиницы, дегустационные залы.

Представитель турфирмы "Рейна-тур НТВ" Анжела Сиваш предложила посмотреть на винный туризм через призму патриотизма, чтобы визит на винодельню был не просто разновидностью промышленного туризма, но сопровождался бы историческим экскурсом.

- В экономике впечатлений важным считается создание легенды, - отметила она. - Нам на Дону, например, не надо ничего придумывать, достаточно знать или вспомнить. На донской земле многие народы со своей самобытной культурой приходили на смену друг другу. Связь между ними - это донская виноградная лоза. Здесь родились, получили свое имя и сохранились до наших дней автохтонные сорта винограда. Прикосновение к разным историческим эпохам и разным периодам в виноделии - огромное преимущество донской "винной дороги". Дегустация только оттеняет этот исторический экскурс.

В целом, по подсчетам экспертов рынка, сегодня около 70 российских виноделен и виноградарских хозяйств готовы предложить туристам свои маршруты. Все они находятся на юге. При этом уже более 100 туроператоров и гидов по всей стране предлагают различные программы, насчитывается порядка 500 разнообразных винных туров, при этом ежегодно их число растет. По прогнозу Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, к 2025 году ожидается двукратный рост количества винных туров, а оборот отрасли за счет таких программ увеличится на 700 миллионов рублей в год.

За последние годы на юге страны, по данным отраслевых изданий, количество мелких винных хозяйств выросло в пять раз. Энотуризм развивается в Краснодарском крае, Крыму, Севастополе, Ростовской области, Дагестане и Ставропольском крае. Даже в Волгоградской области открываются винодельни, где уже на начальном этапе рассматривают винный туризм как стимул бизнеса и продвижения своей продукции. В частности, виноградом занимаются четыре предприятия в Дубовском и Среднеахтубинском районе. Мощность крупнейшего из них достигает пяти миллионов бутылок в год.

Для популяризации местной продукции с 2021 года в Волгограде проводят винный фестиваль на условиях государственно-частного партнерства. Для участия приглашают и производителей из соседних регионов. Также есть мысль объединить все четыре винодельни одним дегустационным турмаршрутом. Но и сегодня можно прийти на экскурсию к дубовским изготовителям. В программе, конечно, есть и дегустация. Причем к вину подадут и сыр собственного производства.

В Волгоградской области растет 23 сертифицированных сорта винограда. У региона есть одно очень значимое преимущество: сюда не добралась филлоксера, здесь можно выращивать виноград на собственных корнях, без прививки к другому растению, к которому равнодушен вредитель.