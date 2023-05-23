Разочарованный бизнес-классом пассажир решил засудить авиакомпанию

Пассажир будет судиться с авиакомпанией из-за "отвратительного" бизнес-класса
Пассажир пожаловался на "отвратительный" бизнес-класс авиакомпании Emirates и решил судиться с ней. Об этом сообщает издание The Independent.
20-летний Броди Чепмен купил билет из Осло в Дубай за три тысячи австралийский долларов (159 тысяч рублей). Путешественник рассчитывал на комфортный полет со всеми удобствами, но, оказавшись в самолете, обнаружил, что его кресло в пятнах, а спинка не откидывается.
По словам туриста, общее состояние самолета также отличалось от того, что авиакомпания показывала в рекламе.
Экипаж самолета предложил Чепмену компенсацию в размере 20 тысяч миль, но его это не устроило. Мужчина подал в суд на авиаперевозчика и рассчитывает получить за испорченный полет пять тысяч австралийских долларов (258 тысяч рублей).
"Я плачу больше денег, чтобы летать с Emirates, а не с другими перевозчиками, поэтому они должны предлагать больше роскоши и комфорта", – подчеркнул пассажир.
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