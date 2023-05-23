Разочарованный бизнес-классом пассажир решил засудить авиакомпанию

Пассажир пожаловался на "отвратительный" бизнес-класс авиакомпании Emirates и решил судиться с ней. Об этом сообщает издание The Independent.

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20-летний Броди Чепмен купил билет из Осло в Дубай за три тысячи австралийский долларов (159 тысяч рублей). Путешественник рассчитывал на комфортный полет со всеми удобствами, но, оказавшись в самолете, обнаружил, что его кресло в пятнах, а спинка не откидывается.

По словам туриста, общее состояние самолета также отличалось от того, что авиакомпания показывала в рекламе.

Экипаж самолета предложил Чепмену компенсацию в размере 20 тысяч миль, но его это не устроило. Мужчина подал в суд на авиаперевозчика и рассчитывает получить за испорченный полет пять тысяч австралийских долларов (258 тысяч рублей).