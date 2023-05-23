Страховщики рассказали о необычных туристических случаях

Идеальный отпуск не предполагает поводов для расстройств, непредвиденных ситуаций и экстренных случаев – но, к сожалению, избежать этого удаётся не всегда. В любой точке мира туристов могут подстерегать неприятности: от банальной простуды до экзотических происшествий, несущих угрозу здоровью. Страховщики рассказали о самых распространённых и необычных случаях обращений.

Фото: Сибмеда Сибмеда

По данным за текущий год, чаще всего российские туристы обращались по страховке в Таиланде, Турции и самой России. Довольно много жалоб поступало также из Египта, ОАЭ, Шри-Ланки и Индии. По сравнению с 2022 годом число обращений увеличилось на 28%. Медицинская помощь требовалась каждому 70-му туристу – передают «Известия».

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Наиболее распространённые причины обращений, независимо от страны пребывания – это простудные и лор-заболевания, а также пищевые расстройства. На третьем месте в рейтинге обращений по страховке – травмы различной степени тяжести. За ними следуют солнечные ожоги и аллергия, а замыкает топ-5 причин обращений – сердечно-сосудистые заболевания.

При этом, разные страны имеют свою специфику. Например, в Юго-Восточной Азии много случаев заболевания лихорадкой Денге – 5% от общего числа обращений. Распространены здесь также случаи, связанные с ДТП на мотобайках, укусами собак и обезьян, столкновения с волнами.

В ОАЭ туристы часто страдают от бронхитов и пневмоний – 75% от общего числа обращений. Вероятно, это связано с повсеместной работой кондиционеров: перепады температур в разных локациях превышают 20 градусов.

В России в этом году туристы чаще обращались с травмами, полученными при катании на горных лыжах и сноубордах и проблемами желудочно-кишечного тракта. Страдали туристы также от ОРВИ и стоматологических проблем.

В Турции были обращения, связанные с царапинами от кошек.

Страховщики поделились и экзотическими случаями. Так, в Паттайе во время госпитализации по поводу пневмонии на голову пострадавшего упала змея, но укусить не успела. Другого туриста в Таиланде змея всё-таки укусила, и она оказалась ядовитой. Пациенту провели медикаментозную терапию и поставили прививку. На Гавайях был случай, когда россиянина укусила свинья.

Туриста на Кубе сразил синдром Гийена-Барре – редкая патология, когда иммунная система начинает поражать собственные периферические нервы. Мужчине потребовалась экстренная госпитализация и подключение к аппарату ИВЛ.