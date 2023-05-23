Новый маршрут может связать Приморье и Китай

Между Приморьем и Китаем вновь могут запустить поезд. Он будет курсировать по маршруту Суйфэньхэ – Гродеково.

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Ранее поезд по данному направлению был отменен в 2014 году. Вопрос о его возобновлении был поднят на встрече представителей Приморского края и мэрами крупных городов провинции Хуйлунцзян. Известно, что проект уже находится на согласовании в РЖД.