Новый маршрут может связать Приморье и Китай
Между Приморьем и Китаем вновь могут запустить поезд. Он будет курсировать по маршруту Суйфэньхэ – Гродеково.
Ранее поезд по данному направлению был отменен в 2014 году. Вопрос о его возобновлении был поднят на встрече представителей Приморского края и мэрами крупных городов провинции Хуйлунцзян. Известно, что проект уже находится на согласовании в РЖД.
Отметим, что поезд по данному направлению курсировал более 20 лет – с 1992 года. Он был отменен из-за снижения популярности перевозок.