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3 часа назад

РБК: Туроператоры РФ проинформировали о новой туристической политике властей Турции

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О разработке программы "Устойчивый туризм" для туристов рассказал Омер Фарук Денгиз, глава Ассоциации отельеров Бодрума, пишет РБК.

Туроператоры РФ проинформировали о новой туристической политике Турции
Фото: Banki.loansBanki.loans

По его словам, новшество должны полностью ввести до 2030 года, и все гостиницы от тридцати или пятидесяти номеров получат соответствующую документацию.

Программа, как считают в ООН, развивает туризм, который в полной мере учитывает его сегодняшние и будущие экономико-социальные и экологические последствия. При этом нужды путешественников также удовлетворяются.

Между тем эксперт Дмитрий Горин рассказал, что в программе “Устойчивый туризм” не будет ограничительных мер по коронавирусной инфекции.

В этом году цены на отдых в Турции резко подорожали. Из-за этого сильно сократился турпоток.

Новости путешествий,Омер Фарук,Дмитрий Горин,ООН,
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