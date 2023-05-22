Туроператоры РФ проинформировали о новой туристической политике Турции

О разработке программы "Устойчивый туризм" для туристов рассказал Омер Фарук Денгиз, глава Ассоциации отельеров Бодрума, пишет РБК.

Фото: Banki.loans Banki.loans

По его словам, новшество должны полностью ввести до 2030 года, и все гостиницы от тридцати или пятидесяти номеров получат соответствующую документацию.

Программа, как считают в ООН, развивает туризм, который в полной мере учитывает его сегодняшние и будущие экономико-социальные и экологические последствия. При этом нужды путешественников также удовлетворяются.

Между тем эксперт Дмитрий Горин рассказал, что в программе “Устойчивый туризм” не будет ограничительных мер по коронавирусной инфекции.