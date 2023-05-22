«Топовые направления»: куда можно улететь отдыхать прямым рейсом из России

Уже этим летом Россия запустит регулярное прямое авиасообщение с Кубой. С 1 июля россияне смогут посетить Гавану. По прогнозам аналитиков в сфере туризма, турпоток должен составить более 150 тысяч туристов, то есть выйти на допандеймийный уровень. В какие еще курортные страны россияне смогут в ближайшем будущем улететь без пересадок, выясняла «Вечерняя Москва».

© Вечерняя Москва

По словам турагента Николая Мельника, совсем скоро туристы из России смогут без каких-либо сложностей улететь на отдых в Танзанию.

— Но проблема в том, что далеко не все операторы захотят включать это направление в свои пакетные туры. Особенно в летний сезон, — сказал эксперт.

Куда актуальнее данный регион станет осенью, заметил Мельник.

Большинство туроператоров ожидают расширения полетных программ в Тунис, Турцию, а также Доминикану.

В летне-осенний период откроются прямые рейсы из крупных городов страны во Вьетнам и в ряд других азиатских стран.

— Ждем открытия прямых рейсов в китайский Хайнань, — добавил собеседник «ВМ».

Спикер отметил, что в настоящее время ведутся разговоры о постановке полетной программы для Ирана, где российских туристов ждут с большим нетерпением.

Помимо Грузии, которая недавно открыла свои границы для туристов из РФ, продолжают функционировать прямые рейсы из Москвы в города Армении.