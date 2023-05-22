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Пятизвездочный отель в турецком Сиде лишился выхода к пляжу

В турецком Сиде пятизвездочный отель Crystal Sunset Luxury Resort & Spa потерял доступ к пляжу, который находился в 7–10 минутах пешком.

Пятизвездочный отель в турецком Сиде лишился выхода к пляжу
© Tourdom

О ситуации нам рассказали подписчики «Крыши ТурДома». По словам представителя одного из турагентств из Казани, постояльцам, которые пришли к морю, не давали занять лежаки. В результате туристов переселили в Crystal Palace.

В группе Kilit Hotel Group (KHG), которая владеет брендом Crystal, подтвердили редакции, что Sunset пока лишился выхода к морю. У компании закончилась аренда соседнего отеля Sunrise Queen, который находится на первой линии и чьим пляжем пользовались гости. Сейчас у администраций появились разногласия, но проблема решается. Туристам, желающим поменять проживание, предлагают альтернативы в других объектах сети. По информации из телеграм-канала для специалистов «Крыша ТурДома B2B», администрация отеля также организовала трансфер на другие пляжи.

«Мы верим, что стороны как можно скорее решат вопрос о совместном использовании», – рассказал TourDom.ru директор по корпоративным коммуникациям KHG Адил Гюркан.

Crystal Sunset находится в 60 км от аэропорта Антальи. На его территории есть аквапарк с девятью горками. Гостям предлагают стандартные или семейные номера, а также Junior Suite и Suite.

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