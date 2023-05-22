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В Грузии оценили возможность введения визового режима для россиян

В Грузии не видят смысла вводить визовый режим для российских туристов. Возможность введения ограничений для россиян оценил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе, его слова приводит РИА Новости.

В Грузии оценили возможность введения визового режима для россиян
© Lenta.ru

«Нет никакой необходимости во введении визового режима [для граждан России], — высказался он. — Мы приветствуем приезд как можно большего количества туристов в Грузию».

Политик подчеркнул, что в республику также приезжают российские бизнес-компании, которые не попали под санкции.

«Мы приветствуем это, нет никакой проблемы», — добавил Каладзе.

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