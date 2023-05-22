Представителям туризма предложили построить горнолыжный курорт возле Ивделя

«Нормального экономического стабильного туризма на северном Урале быть просто не может, потому что нет стабильного турпотока. Нужны конкретные точки притяжения. Большинство людей хотят не дикий туризм, а цивилизованный. Вокруг Ивделя ничего нет, почему бы не сделать в нем горнолыжный курорт? Там много можно сделать цивилизованных вещей с размещением, тогда будет стабильная экономика», — предложил один из участников дискуссий.