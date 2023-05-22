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21 минуту назад

Представителям туризма предложили построить горнолыжный курорт возле Ивделя

Ura.Ruиещё 1

Возле Ивделя (Свердловская область) может появится горнолыжный курорт. Такую идею представителям туриндустрии подкинул ивдельчанин на публичных обсуждениях туристического развития севера в креативном кластере «Домна», где есть и корреспондент URA.RU. Однако представители туризма считают, что на это нужно время.

Представителям туризма предложили построить горнолыжный курорт возле Ивделя
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Нормального экономического стабильного туризма на северном Урале быть просто не может, потому что нет стабильного турпотока. Нужны конкретные точки притяжения. Большинство людей хотят не дикий туризм, а цивилизованный. Вокруг Ивделя ничего нет, почему бы не сделать в нем горнолыжный курорт? Там много можно сделать цивилизованных вещей с размещением, тогда будет стабильная экономика», — предложил один из участников дискуссий.

Но ему возразил генеральный директор УК «Гора Белая» Леонид Гункевич, который считает, что горнолыжные курорты на севере области могут появиться лишь после поэтапного развития территорий региона.

«Первый этап — это завершить „Гору Белой“, нормально, а не так, как она сейчас существует. И дальше она создаст воронку, которая „цепанет“ [остальные территории]. После „Горы Белой“ есть смысл думать о Конжаке (гора Конжаковский Камень — прим. URA.RU) — там интересные перепады», — заявил Гункевич.

Сегодня, 22 мая, в креативном кластере «Домна» проходят обсуждения о развитии туристической привлекательности севера области Один из участников предложил обратить внимание на исправительную колонию особого режима «Черный беркут», куда можно было бы водить тургруппы. Также представители власти заявили, что будут развивать железнодорожный транспорт до Ивделя.

Новости путешествий,Леонид Гункевич,
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