Популярные отели Сочи переоценили спрос и вынуждены снизить цены

Ряд отелей Сочи заметно снизили цены на проживание в мае и начале июня. Скидки доходят до половины от ранее объявленных тарифов.

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В частности, размещение в гостиницах сети Sirius – Gamma, Delta, Omega – стало дешевле на 50–60%, чем предлагалось ранее.

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Всего неделю назад стандартный номер на двоих в Omega Sirius 3* можно было забронировать за 42 тыс. руб. на двоих на конец мая. Сейчас он доступен за 24 тыс. руб.

Специальную акцию анонсировал «Сочи Парк Отель» 3*: жители Южного федерального округа могут забронировать проживание в любой период на 30% дешевле. Напомним, один из самых бюджетных комплексов курорта после реновации резко повысил цены.

Еще один популярный отель – «Бридж Резорт» 4* – опустил прайсы на конец мая – начало июня на 10%, сообщили редакции TourDom.ru в туроператорских компаниях.

В то же время подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» отмечают, что и на июль проживание стало дешевле, причем практически в 2 раза. В январе стандарт без балкона можно было забронировать на 9 ночей за 320 тыс. руб. на двоих, сейчас – за 155.

Однако в основном специалисты наблюдают умеренное снижение, как правило, на 10–15%. Тренд более заметен у 3–4* гостиниц. «Пятизвездочные пока держат прайсы на прежнем уровне», – отмечает руководитель туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Очевидно, причина «подгорания» мест в востребованных сочинских объектах размещения – изначально завышенные тарифы. Все дело в том, что отельеры переоценили спрос на период низкого сезона – май – начало июня. Высокий интерес к Сочи традиционно наблюдается в период майских праздников, после 10-го числа происходит спад. Продажи набирают силу ближе к середине июня, когда прогреется море.

Есть и другая причина падения прайсов. Многие отельеры позволяли туристам бронировать места на весну и даже на лето без предоплат. В результате заявок оказалось очень много.

«Люди бронировали сразу по несколько отелей, и создалась видимость ажиотажного спроса, – говорит председатель правления Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов. – В гостиницах были вынуждены обзванивать клиентов, чтобы убедиться, что они приедут».

В результате в отелях сейчас видят большое количество отказов: кто-то занят, для кого-то авиабилеты оказались слишком дорогими.