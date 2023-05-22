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3 часа назад

Россиянам раскрыли стоимость пляжного отдыха в Китае

Lenta.ru

Компания China Travel предложила российским туристам летние туры в Китай от 79,7 тысячи рублей на человека. Стоимость пляжного отдыха в КНР Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Россиянам раскрыли стоимость пляжного отдыха в Китае
Фото: Lenta.ruLenta.ru

За эту сумму россияне могут отправиться на китайский курортный остров Хайнань. В стоимость путевки входит десятидневное пребывание в отеле и перелет.

Отечественным путешественникам также стали доступны туры по маршруту Шанхай — Сучжоу — Пекин от 145 тысяч рублей с человека. Вылет в Китай запланирован 12 июня на рейсе авиакомпании China Eastern. «Как раз под этот тур можно оформить визу по прилете в Шанхай (виза оплачивается дополнительно)», — сообщили специалисты.

По данным АТОР, в стоимость путевки входит проживание в четырехзвездочных отелях Пекина и Шанхая, завтраки, транспортное и экскурсионное обслуживание, питание по программе, расходы на авиабилеты, железнодорожный переезд Шанхай — Пекин и медицинская страховка.

В ассортименте туроператора на лето-осень 2023 года представлены и другие групповые программы в КНР. В частности, гранд-тур «Великий поход» за 185,1 тысячи рублей на человека, тур «Пекин — наследие Поднебесной» за 122 тысячи рублей, а также авторский тур «Шанхай — Сучжоу — горы Аватар» (от 127,9 тысячи рублей).

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