Будет солнце, будет пляж: куда и за сколько поехать отдыхать этим летом

Власти Грузии выдали первое разрешение на полеты из России в эту республику после приостановки авиасообщения. Так, отечественная компания «Азимут» возобновила рейсы в Грузию с 17 мая. Но это не единственное популярное направление для отпуска в этом сезоне. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал «Вечерней Москве», куда стоит прикупить путевку.

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— За последний год отрасль демонстрирует изменения, учитывая введенные некоторыми странами ограничения. Сейчас для прямых перелетов доступны 35 стран из 69. Остальные выполняются со стыковочными рейсами в странах ближнего зарубежья. Если говорить о самых популярных направлениях, то заграничными лидерами остаются Турция, Египет, Куба, Тунис. Во внутреннем туризме сейчас набирают популярность речные круизы по Волге и Енисею.

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Также многие компании предлагают туристические маршруты по Байкалу и Дальнему Востоку. Одно из самых популярных направлений — Грузия. Несмотря на то что с 2019 года рейсы совершаются через Ереван, в прошлом году эту республику посетили 800 тысяч россиян.

Ах, какие драники

Популярность оздоровительного отдыха в Белоруссии растет каждый год. Чего уж греха таить: санатории здесь на любой вкус, причем стоимость демократичная — от 45 тысяч за путевку на двоих с питанием и лечением. Температура воздуха в пригороде Минска +26 градусов. А те, кому интересен культурный отдых, могут отправиться на экскурсию по старым замкам — Мирскому, Несвижскому, Коссовскому и другим. Также здесь и очень развит гастрономический туризм. Не упустите шанс вдоволь наесться настоящих драников!

За вином

Этим летом Грузия рискует побить рекорды по популярности — спрос на билеты уже зашкаливает. В теплое время года самым подходящим направлением считается Батуми — там можно отлично провести время у моря, насладиться грузинской кухней и местным вином. Температура воды +25 градусов, а температура воздуха +28 градусов. Для тех, кому больше интересны городские пейзажи и история, подойдет поездка в Тбилиси. Стоимость путевки на двоих составляет от 50 до 100 тысяч в зависимости от направления и выбранных опций.

Подальше от суеты

Любителям активного отдыха по душе Алтай. Погода переменчива — холод может смениться жарой. На Алтае можно насладиться чистым горным воздухом, искупаться в озерах. Воздух на Алтае прогревается до +35 градусов, а вода в озерах — до +25 градусов. Стоимость поездки на двоих на неделю без питания с перелетом составляет 100 тысяч рублей.

Баку вас ждет

Другой отличный вариант летнего отдыха, который совмещает в себе приятное с полезным, это поездка в Баку. Там можно полюбоваться современной архитектурой, а также отлично провести время на море — летом вода нагревается до +26 градусов, а температура воздуха составляет около +28 градусов. Сейчас пляжная инфраструктура в Азербайджане способна составить конкуренцию многим курортам высокого уровня — в летнее время на берегу проходят различные развлекательные мероприятия для всей семьи. Стоимость путевки на двоих без питания на неделю составляет 70 тысяч рублей.

Древние раскопки

Тунис летом представляет особый интерес для тех, кто хочет совместить культурный досуг с пляжных отдыхом. Летом температура воздуха повышается до +30 градусов, а температура воды — до +27 градусов. Среди достопримечательностей — древний город Карфаген, музеи с уникальными реликвиями. Стоимость тура на двоих на неделю: от 88 до 150 тысяч рублей.

В бездну и сафари-парк

Летом в Геленджике детям будет приятно провести время в аквапарке и дельфинарии, а взрослые могут отправиться на живописную экскурсию в «голубую бездну» (лагуна, расположившаяся между селом Дивноморское и поселком Джанхот). Также большой популярностью пользуется сафари-парк, где представлены тигры и другие животные. Температура воздуха летом + 30, воды — +27 градусов. Стоимость путевки на двоих на неделю 70 тысяч рублей с питанием.

За целебной грязью

Одним из самых недорогих вариантов летнего отдыха внутри страны считается побережье Азовского моря. Туристы чаще всего отправляются в Ейск, где температура воздуха летом составляет +28 градусов, а моря — до +26 градусов. Также вблизи Ейска можно посетить знаменитые грязевые ванны. Туристы могут отправиться по различным туристическим маршрутам в Ростов-на-Дону, который находится всего в двух с половиной часах езды. Стоимость путевки на двоих без питания на неделю составляет 50 тысяч рублей

О море в Гаграх!

В Абхазии туристов ждет комфортный климат и много сочных мандаринов. Самые популярные места — Гагры и Пицунда. Температура воздуха летом до +30 градусов, а температура моря до +26 градусов. В Абхазии доступно большое количество экскурсий, начиная от пещер, заканчивая монастырями. Стоимость тура на двоих на неделю составляет от 70 до 100 тысяч.

Встретить фараонов

Египет считается одним из самых бюджетных заграничных вариантов. Температура воздуха +40 градусов, а воды — +28. Экскурсии будут не очень комфортными из-за жары, но дайвинг — самое то. Стоимость путевки на двоих «Все включено» от 70 до 120 тысяч рублей.

Турецкий берег подорожал

Турецкие курорты считается одними из самых популярных направлений — Анталья, Алания, Кемер, Бодрум, Мармарис. Температура моря на первых трех иногда повышается до +28, а воздуха до — +34 градусов.

А в Бодруме и Мармарисе жара не такая сильная, поэтому туда лучше отправляться в июне-июле. В этом году стоимость тура «Все включено» выросла на 30 процентов. Сейчас цены на путевку в отель четыре «звезды» на двоих стартуют от 90 тысяч. Из поездки туристы часто привозят сувениры-обереги в виде глаза.

За удочки!

На берегу озера Селигер можно просто посидеть с удочкой. Любителям животных и растений будет интересно отправиться на экскурсию, во время которой можно увидеть лосей, кабанов, зайцев. Популярностью здесь пользуется виндсерфинг — вид парусного спорта с легкой доской. Температура воздуха повышается до +27, а воды — до +24. Стоимость путевки на двоих без питания на неделю — 50 тысяч рублей.

Любителям дикой природы

Другой вариант бюджетного отдыха — берег Каспийского моря. Отдыхать там гораздо дешевле, чем на Черном море: пляжи там по большей части дикие. Однако это не испортит отдых. В Приморском можно насладиться кристально чистой водой. На пляжах этого курорта есть песок вулканического происхождения. Любители природы могут отправиться на экскурсию в древний Самурский реликтовый лес. Температура воздуха +28 градусов, а воды — +26. Стоимость путевки на неделю на двоих без питания — 60 тысяч рублей.

Экономим правильно

Летний отпуск считается одним из самых дорогостоящих. Однако грамотные туристы могут сэкономить до 20 процентов бюджета.

Банки нередко дают промокоды на скидки при покупке туров и оплате отелей.По возможности трансфер лучше заказывать через туроператора или в приложениях транспортных агрегаторов — местные берут дороже на 30–40 процентов.

Приобретать путевки лучше в середине марта — дальше цена поднимается.

Бронировать жилье лучше напрямую у отеля, а если вы постоянный гость, то вам могут сделать хорошую скидку.

Для оплаты питания можно найти специальные купоны на туристических интернет-сервисах. Они предлагают скидки на комплексные обеды даже за границей.