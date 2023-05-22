Россиянам раскрыли главные опасности на отдыхе в Грузии

Российские туристы проявляют повышенный интерес к поездкам в Азию, несмотря на наступивший там низкий сезон. Таиланд, Мальдивы и Шри-Ланка впервые стали круглогодичными направлениями для отдыха.

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Туроператоры отметили, что ранее спрос на направления зависел от сезона, но сейчас путешественники выбирают наиболее доступные страны. Так, отдых в вышеуказанных регионах подешевел на 15-20%, и добраться туда из России можно прямым рейсом. Любимый ранее российскими туристами Египет теряет популярность – по словам экспертов, это связано с нехваткой перевозки.