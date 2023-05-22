Россиянам раскрыли главные опасности на отдыхе в Грузии

Российские туристы проявляют повышенный интерес к поездкам в Азию, несмотря на наступивший там низкий сезон. Таиланд, Мальдивы и Шри-Ланка впервые стали круглогодичными направлениями для отдыха.
Туроператоры отметили, что ранее спрос на направления зависел от сезона, но сейчас путешественники выбирают наиболее доступные страны. Так, отдых в вышеуказанных регионах подешевел на 15-20%, и добраться туда из России можно прямым рейсом. Любимый ранее российскими туристами Египет теряет популярность – по словам экспертов, это связано с нехваткой перевозки.
Беспрецедентным спросом пользуется Таиланд – только за первый квартал 2023 года эту страну посетило полмиллиона россиян, что сравнимо с доковидными показателями. Там же зафиксировали более 50% всех страховых случаев. Также эксперты отмечают кратный рост интереса к африканским направлениям, которые ранее были мало востребованы, например, к Эфиопии и Зимбабве, сообщают «Известия».