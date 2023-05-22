$79.91-0.1386.28-0.22

Названы популярные направления для внесезонного отдыха россиян

Российские туристы проявляют повышенный интерес к поездкам в Азию, несмотря на наступивший там низкий сезон. Таиланд, Мальдивы и Шри-Ланка впервые стали круглогодичными направлениями для отдыха.

Россиянам раскрыли главные опасности на отдыхе в Грузии
© Мир24

Туроператоры отметили, что ранее спрос на направления зависел от сезона, но сейчас путешественники выбирают наиболее доступные страны. Так, отдых в вышеуказанных регионах подешевел на 15-20%, и добраться туда из России можно прямым рейсом. Любимый ранее российскими туристами Египет теряет популярность – по словам экспертов, это связано с нехваткой перевозки.

Беспрецедентным спросом пользуется Таиланд – только за первый квартал 2023 года эту страну посетило полмиллиона россиян, что сравнимо с доковидными показателями. Там же зафиксировали более 50% всех страховых случаев. Также эксперты отмечают кратный рост интереса к африканским направлениям, которые ранее были мало востребованы, например, к Эфиопии и Зимбабве, сообщают «Известия».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий