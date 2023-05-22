В Приморье запустят новые турмаршруты по железной дороге

Дальневосточная железная дорога разрабатывает новые туристические маршруты к местам отдыха Приморского края. Прогнозируется, что это привлечет на курорты Японского моря свыше 2,5 тысячи туристов.

© РИА "ФедералПресс"

В компании уточнили, что в разработке маршруты Владивосток – Шкотово – Сафари-парк, исторический маршрут Хабаровск – Владивосток, Хабаровск – Тихоокеанская (Находка, Приморский край) поездом и далее автобусом до баз отдыха в поселках Волчанец и Ливадия. Кроме того, могут запустить направления Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре – озеро Амут, Хабаровск – Биробиджан – горнолыжная база «Фома».

Отмечается, что ранее был запущен первый турмаршрут Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре – горнолыжный курорт «Холдоми». Он пользовался среди жителей региона большим спросом, что и привело к решению расширить список железнодорожных направлений.