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В Приморье запустят новые турмаршруты по железной дороге: ожидаются толпы отдыхающих

Дальневосточная железная дорога разрабатывает новые туристические маршруты к местам отдыха Приморского края. Прогнозируется, что это привлечет на курорты Японского моря свыше 2,5 тысячи туристов.

В Приморье запустят новые турмаршруты по железной дороге
© РИА "ФедералПресс"

В компании уточнили, что в разработке маршруты Владивосток – Шкотово – Сафари-парк, исторический маршрут Хабаровск – Владивосток, Хабаровск – Тихоокеанская (Находка, Приморский край) поездом и далее автобусом до баз отдыха в поселках Волчанец и Ливадия. Кроме того, могут запустить направления Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре – озеро Амут, Хабаровск – Биробиджан – горнолыжная база «Фома».

Отмечается, что ранее был запущен первый турмаршрут Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре – горнолыжный курорт «Холдоми». Он пользовался среди жителей региона большим спросом, что и привело к решению расширить список железнодорожных направлений.

До конца года на маршруты в Приморье, Хабаровском крае и ЕАО выйдут четыре современных состава. Для поездов дальнего следования на ДВЖД уже поступило 16 новых вагонов, до конца года прибудет еще 24.

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