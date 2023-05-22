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Российский турист пожаловался на напряженную обстановку в Турции

Россиянин после отдыха в Стамбуле заявил, что в крупнейшем городе Турции стало некомфортно. Гуляя по улицам, он чувствовал напряженность из-за полицейских с огнестрельным оружием.

Турист пожаловался на напряженную обстановку в Турции
© РИА "ФедералПресс"

«Очень сложно чувствовать себя комфортно в городе, где на перекрестках стоят полицейские с автоматами. Все основные площади взяты полицией под наблюдение и контроль», – сообщил он в блоге о путешествиях.

По предположению туриста, напряженная ситуация в Стамбуле останется до 28 мая. На этот день запланирован второй тур президентских выборов в Турции. Вероятно, власти боятся протестов и провокаций.

Россиянин отметил, что за один день встретил на своем пути не одного полицейского, а несколько десятков сотрудников правоохранительных органов с оружием. Из-за этого в его голову закрадываются тревожные мысли, сообщает в публикации на канале в «Дзен».

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