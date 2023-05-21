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Россияне впервые стали отдыхать на азиатских курортах круглый год из-за подешевевших туров

Туристы из России впервые начали выбирать азиатские курорты для круглогодичного отдыха. Это связано со снижением стоимости туров.

Россияне впервые стали отдыхать на азиатских курортах круглый год
© Слово и Дело

Вице-президент АТОР по выездному туризму Артур Мурадян отметил, что выбор по зарубежному отдыху у соотечественников сейчас невелик. Внимание россиян привлекает снижение стоимости отдыха на курортах Азии до 20%.

«Кроме того, наши авиаперевозчики максимально стараются сохранить полетные программы в пляжные страны Азии», — рассказал специалист в беседе с изданием «Известия».

Это приводит к конкуренции, в результате который и снижаются цены, а также упрощается логистика. Помимо этого, россиянам стал доступен отдых на севере Африки — в Марокко.

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