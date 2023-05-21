Россияне впервые стали отдыхать на азиатских курортах круглый год из-за подешевевших туров
Туристы из России впервые начали выбирать азиатские курорты для круглогодичного отдыха. Это связано со снижением стоимости туров.
Вице-президент АТОР по выездному туризму Артур Мурадян отметил, что выбор по зарубежному отдыху у соотечественников сейчас невелик. Внимание россиян привлекает снижение стоимости отдыха на курортах Азии до 20%.
«Кроме того, наши авиаперевозчики максимально стараются сохранить полетные программы в пляжные страны Азии», — рассказал специалист в беседе с изданием «Известия».
Это приводит к конкуренции, в результате который и снижаются цены, а также упрощается логистика. Помимо этого, россиянам стал доступен отдых на севере Африки — в Марокко.