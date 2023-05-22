$79.94+0.0386.50+0.22

Российские туроператоры не зафиксировали ажиотажного спроса на туры в Грузию

Туроператоры не фиксируют ажиотажного спроса на туры в Грузию со стороны россиян из-за высоких цен на авиабилеты. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

Туроператоры не зафиксировали ажиотажного спроса на туры в Грузию
© ТАСС

"Спрос на туры в Грузию после открытия прямого авиасообщения нельзя назвать ажиотажным из-за высоких цен на билеты", - говорится в сообщении.

Вице-президент РСТ Дмитрий Горин считает, что восстановлению массового турпотока в Грузию из России помогут дополнительные рейсы. Поскольку между странами действует межправительственное соглашение о взаимности и паритете по количеству рейсов, будет не очень просто существенно нарастить объемы перевозки, отметил он. В связи с этим единственным путем естественного расширения количества рейсов остаются дополнительные чартерные рейсы, которые оформляются отдельным разрешением.

По словам эксперта, чартеры позволят не только расширить географию маршрутов, но и стабилизировать цены. В настоящий момент стоимость авиабилетов варьируются от 17 до 26 тыс. рублей в одну сторону. Сейчас стоимость стыковочных рейсов получается ниже, чем прямых, а продолжительность полета всего на 30-40 минут дольше.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий