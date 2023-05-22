Туроператоры не зафиксировали ажиотажного спроса на туры в Грузию

Туроператоры не фиксируют ажиотажного спроса на туры в Грузию со стороны россиян из-за высоких цен на авиабилеты. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

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"Спрос на туры в Грузию после открытия прямого авиасообщения нельзя назвать ажиотажным из-за высоких цен на билеты", - говорится в сообщении.

Вице-президент РСТ Дмитрий Горин считает, что восстановлению массового турпотока в Грузию из России помогут дополнительные рейсы. Поскольку между странами действует межправительственное соглашение о взаимности и паритете по количеству рейсов, будет не очень просто существенно нарастить объемы перевозки, отметил он. В связи с этим единственным путем естественного расширения количества рейсов остаются дополнительные чартерные рейсы, которые оформляются отдельным разрешением.