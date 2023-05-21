Названы лучшие страны для фотосессий по мнению российских туристов

Обычные пляжные селфи на телефон — это, конечно, хорошо. А как насчет профессиональной съемки прямо в отпуске? Оказывается, такой фототуризм сейчас вызывает большой интерес среди наших соотечественников. Об этом рассказали в Ассоциации туроператов России и поделились самыми популярными направлениями. В список ожидаемо попали жаркие страны с наиболее живописными видами: Маврикий, Малайзия, Сейшелы, Шри-Ланка, Вьетнам, Индия, Турция и Египет. Топ-3 возглавили Мальдивы, а почетное серебро и бронзу взяли Таиланд и Индонезия (тут за успех отвечает, конечно же, Бали).

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Организация уточнила, что сейчас услуга пользуется максимальной востребованностью, поэтому многие туроператоры и отели предлагают специальные экскурсионные программы и фотосессии под ключ в живописных местах. Также популярны съемки в национальной одежде и с прочим локальным колоритом (культурная апроприация? Нет, не слышали). Стоимость зависит от разных параметров — от наличия подходящей одежды до формата фото. Так, фотосессия в Таиланде обойдется примерно в 10-15 тысяч рублей, а на Бали — ориентировочно в 26. Цены в Египте стартуют от 15,5 тысяч рублей: столько придется выложить за съемку в самых любимых туристами местах — Каире и комплексе пирамид, а также в пляжных локациях для идеальных свадебных фотографий.

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«Топовые места для съемок у молодоженов — заповедник Набк в Шарм-эль-Шейхе и пляж Pataya Beach, живописное кафе Farsha в бухте Рас-Ум-Сид и пляж RasKaty в Шарм-эль-Шейхе», — рассказали представители туроператора ПАКС.