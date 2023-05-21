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Путешественница заплатила две тысячи долларов штрафа из-за одной ошибки на Бали

На Бали путешественница из Австралии случайно оформила две визы и заплатила штраф. Одна ошибка обошлась ей в две тысячи долларов, сообщает 7News.

Путешественница заплатила $2000 штрафа из-за одной ошибки на Бали
© Лента.ру

По словам туристки, она оформила 30-дневную визу, а после истечения ее срока подала документы на новую вместо того, чтобы продлить уже имеющуюся. В связи с этим в аэропорту сотрудник паспортного контроля обвинил ее в нарушении законов Индонезии. Мужчина потребовал, чтобы путешественница заплатила по 100 долларов за каждый день незаконного пребывания в стране с момента, когда первый въездной документ был аннулирован.

Австралийка отметила, что мужчина начал кричать на нее и грубо требовал заплатить наличными.

«Он также сказал, что нам с другом могут запретить снова въехать на Бали. Ладно, мы были не правы, но не нужно так обращаться с людьми. Это ужасно расстроило нас», — заключила туристка и предостерегла других путешественников от такой ошибки.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин сообщил, что основными причинами депортации с индонезийского острова Бали являются незаконная работа и нарушение правил вождения. Так, с начала 2023 года с Бали были выдворены 27 граждан России.

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