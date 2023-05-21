Путешественница заплатила $2000 штрафа из-за одной ошибки на Бали

По словам туристки, она оформила 30-дневную визу, а после истечения ее срока подала документы на новую вместо того, чтобы продлить уже имеющуюся. В связи с этим в аэропорту сотрудник паспортного контроля обвинил ее в нарушении законов Индонезии. Мужчина потребовал, чтобы путешественница заплатила по 100 долларов за каждый день незаконного пребывания в стране с момента, когда первый въездной документ был аннулирован.