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Россиянин был шокирован ценами в столовой в Стамбуле

Кафе и рестораны в центральной части Стамбула совсем не дешево, пишет "Турпром". Россиянин решил перекусить и поделился в блоге своим шоком от цен.

Россиянин был шокирован ценами в столовой в Стамбуле
© Banki.loans

Недорого поесть в центре Стамбула почти невозможно - в этом плане турецкий город не отличается от других туристических центров. Россиянин пошел в обычную столовую в надежде сэкономить.

Столовая в Турции оказалась очень похожей на столовые в России: покупатель берет поднос, выбирает еду и расплачивается у кассира. Выбор оказался большой, а за обед россиянин заплатил 325 лир (чуть более 1200 рублей). Это были три больших порции местных блюд.

В кафе столько пришлось бы отдать всего за одно блюдо. Россиянин сделал вывод, что это отличный вариант для тех, кто хочет сэкономить.

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