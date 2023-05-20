Россиянин был шокирован ценами в столовой в Стамбуле

Кафе и рестораны в центральной части Стамбула совсем не дешево, пишет "Турпром". Россиянин решил перекусить и поделился в блоге своим шоком от цен.

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Недорого поесть в центре Стамбула почти невозможно - в этом плане турецкий город не отличается от других туристических центров. Россиянин пошел в обычную столовую в надежде сэкономить.

Столовая в Турции оказалась очень похожей на столовые в России: покупатель берет поднос, выбирает еду и расплачивается у кассира. Выбор оказался большой, а за обед россиянин заплатил 325 лир (чуть более 1200 рублей). Это были три больших порции местных блюд.