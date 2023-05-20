Турист возмутился отсутствием авиарейсов из Петербурга в Карелию

Подписчик телеграм-канала «Крыша ТурДома» рассказал, что у него не получилось купить билеты на поезд «Арктика» из Санкт-Петербурга в Петрозаводск. Редакция TourDom.ru выяснила, какие варианты доступны туристам и по каким ценам.

Алексей планировал съездить в столицу Карелии в период с 13 по 16 июля и попытался купить билеты на поезд загодя, еще 18 апреля. Однако оказалось, что на 13-е число мест в любимом поезде № 016 «Арктика» Москва – Мурманск, проходящем через нужные пассажирам пункты, совсем не оказалось.

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При этом на 16 июля на интересующий туристов поезд в наличии было несколько доступных вариантов: четыре свободных нижних места в купе и несколько СВ. «Мы выбрали два билета в купе. В Петрозаводск решили ехать на «Ласточке» в бизнес-классе.

Пассажир пояснил, почему считает «Арктику» оптимальным способом добраться в Карелию: «Мурманский поезд идет 6 часов, а двухэтажный – 12. Кроме того, в двухэтажном нам не нравится: несмотря на то что внешне современный, в нем сильно трясет. В “Ласточке” ехать сидя 5,5 часа немного тяжеловато».

В то же время Алексей выразил недоумение, почему на маршруте между Северной столицей и Петрозаводском нет авиарейсов. «С удовольствием летали бы, как нормальные люди, самолетом в Карелию, но авиасообщение доступно только москвичам. Для жителей Петербурга – только поезд, и то с такими проблемами».

На горячей линии РЖД корреспонденту TourDom.ru пояснили:

«Еще с марта-апреля в связи с началом масштабной реконструкции центрального железнодорожного узла изменился регламент продажи билетов на ряд поездов из Москвы». Бронирование мест в них начинается за 45 дней до отправления, а не за 90, как было ранее.

Изменение касается и поезда № 016, следующего из столицы в Мурманск. Таким образом, продажа на «Арктику» по состоянию на 19 мая открыта лишь до 2 июля.

Впрочем, на агрегаторах можно обнаружить другие варианты проезда на середину июля, в частности на 13-е число. Поездов действительно немного – ежедневно из Питера в столицу Карелии отправляются два двухэтажных поезда и две «Ласточки». Но билеты пока есть.

В частности, места на «Ласточках» предлагаются по цене от 1900 руб. в экономе, до 4,5 тыс. в бизнесе. Утренняя повезет пассажиров в 06:30, вечерняя – в 18. Время в пути – от 5 до 5,5 часа.