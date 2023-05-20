Турагент рассказал о требовании Air Arabia

Турагент из подмосковной Кубинки Серж Саркисян рассказал TourDom.ru, что на днях получил интересную рассылку от авиакомпании Air Arabia. Сотрудники перевозчика будут проверять у пассажиров анкету прибывающего в РФ прямо на стойке регистрации. Это требование касается рейса из Дубая в Москву 29 мая.

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Редакция ознакомилась с текстом письма. В нем ссылаются на действующее требование Роспотребнадзора. «До вылета сотрудники авиакомпании будут проверять наличие формы в бумажном или электронном виде. При заполнении анкеты на портале “Госуслуги” присваивается QR-код», – говорится в сообщении.

Заполнить все документы просят до прибытия в аэропорт, чтобы не терять время.

Подписчики канала пишут, что туристы уже давно не обращают внимания на эту анкету, которая появилась во время пандемии, и никаких штрафов за это не получают. Однако на сайте Магаданского городского суда можно найти дело, когда туриста, вернувшегося из Турции, все-таки наказали на 7500 руб. за незаполнение формы.