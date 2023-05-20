На Куршской косе для туристов закрыли проход к дюне Эфа
На Куршской косе для туристов закрыли проход к дюне Эфа. Пока будет идти ремонт деревянного настила гостям национального парка придётся добираться до смотровых площадок в обход. Об этом сообщили в пресс-службе заповедника в субботу, 20 мая.
Для удобства в лесной просеке соорудили временную лестницу. Реконструкция экотропы должна завершиться до 30 июня.
После завершения ремонта побывать на дюне смогут и инвалиды, и мамы с колясками. Будут установлены пандусы и площадки для отдыха.