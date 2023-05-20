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8 минут назад

В Турции назвали 4 причины отказа граждан РФ от турецких курортов

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Эксперты из Анталии перечислили четыре причины отказа россиян от турецких курортов в мае, пишет "Турпром".

В Турции назвали 4 причины отказа граждан РФ от турецких курортов
Фото: Banki.loansBanki.loans

"В цифрах в первой половине мая этого года в Анталию приехало 687 тысяч 530 туристов. В то же время в 2019 году эта цифра составляла 786 тысяч 215 туристов".

Главной причиной названа ситуация в экономике. Было указано и еще несколько причин.

1.Обесценивание рубля

2. Увеличение затрат на отпуск

3. Активность конкурентов в лице Египта, Дубая, Мальдивских островов

4. Землетрясение и выборы в Турции.

Впрочем, в Турции ожидают роста турпотока с середины июня.

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