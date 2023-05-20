В Турции назвали 4 причины отказа граждан РФ от турецких курортов

Эксперты из Анталии перечислили четыре причины отказа россиян от турецких курортов в мае, пишет "Турпром".
"В цифрах в первой половине мая этого года в Анталию приехало 687 тысяч 530 туристов. В то же время в 2019 году эта цифра составляла 786 тысяч 215 туристов".
Главной причиной названа ситуация в экономике. Было указано и еще несколько причин.
1.Обесценивание рубля
2. Увеличение затрат на отпуск
3. Активность конкурентов в лице Египта, Дубая, Мальдивских островов
4. Землетрясение и выборы в Турции.
Впрочем, в Турции ожидают роста турпотока с середины июня.