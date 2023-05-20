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32 минуты назад

Прилетевшие в Грузию россияне рассказали об отношении местных

Слово и Дело

Россияне, которые прибыли в грузинский город Тбилиси прямым рейсом из Москвы, рассказали, как их встретили местные жители.

Прилетевшие в Грузию россияне рассказали об отношении местных
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Путешественники были поражены низкими ценами на блюда в ресторанах и проживание в отелях. Они также рассказали об отношении местных жителей к туристам из России.

«Все нам тут рады, говорят, что давно уже надо было и прямые полеты вернуть и безвиз грузинам дать», — приводит словам путешественника mk.ru.

Антироссийские настроения, по словам туриста, существуют лишь на уровне риторики оппозиции. Обычные грузины довольны открытием прямого авиасообщения и с радостью приветствуют прибывших в страну россиян.

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