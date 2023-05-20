Прилетевшие в Грузию россияне рассказали об отношении местных

Россияне, которые прибыли в грузинский город Тбилиси прямым рейсом из Москвы, рассказали, как их встретили местные жители.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Путешественники были поражены низкими ценами на блюда в ресторанах и проживание в отелях. Они также рассказали об отношении местных жителей к туристам из России.

«Все нам тут рады, говорят, что давно уже надо было и прямые полеты вернуть и безвиз грузинам дать», — приводит словам путешественника mk.ru.