Минтуризма Ирана: страна ждет роста туристов из России

Российские граждане, решившие посетить Иран, могут получать визы после прибытия в страну, в Тегеране ждут роста туристов среди россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя министра культурного наследия, туризма и ремесел Ирана Али Аскар Шалбафиан.

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«Сейчас выдаются визы российским гражданам прямо в иранских аэропортах», — пояснил чиновник.

Ситуацию с туристическим потоком Шалбафиан прокомментировал в кулуарах форума «Россия - Исламский мир».

Как добавил Шалбафиан, по иранским сведениям с конца марта 2022 года до конца марта 2023 года в стране побывали около 41 тыс. россиян.

«Число туристов с учетом проделанных шагов значительно вырастет», — прогнозирует сотрудник Министерства туризма Ирана.