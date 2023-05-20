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14 минут назад

Россияне вошли в мировой топ-20 по тратам на зарубежные поездки

Мир24

Россияне обошли жителей Швейцарии, Саудовской Аравии, Сингапура и заняли 11-е место по расходам на международные поездки в рейтинге Всемирной туристской организация (UNWTO).

Россияне вошли в мировой топ-20 по тратам на зарубежные поездки
Фото: Мир24Мир24

Больше всего в прошлом году на зарубежный туризм потратили американцы – их расходы составили $114 миллиардов. В топ-10 также вошли китайцы ($114,8 миллиарда), немцы ($89,4 миллиарда), французы ($47,7 миллиарда). Здесь же оказались британцы, итальянцы, индийцы и канадцы.

Россияне в 2022 году потратили на путешествия в разные страны $20,3 миллиарда. Это на 43,9% меньше, чем в 2019 году, до начала пандемии коронавируса.

Всего в прошлом году в мире было совершено 963 миллиона международных туристических поездок. Это на 34% меньше, чем в допандемийный период. При этом каждый турист, выезжающий за рубеж, потратил минимум $1051.

Cамой посещаемой страной в мире эксперты назвали Францию. На втором месте Испания. Третью строчку заняли США, замыкает пятерку лидеров Италия, сообщается на сайте UNWTO.

Ранее сообщалось, что программой школьного туризма в этом году смогут воспользоваться 200 тысяч учащихся 5-9 классов. Школьники смогут путешествовать по своему и соседним регионам.

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