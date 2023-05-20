Эпидемиолог рассказала, откуда россияне привозят малярию

Эпидемиолог Кудухова : чаще всего малярию привозят из отпусков в Шри-Ланке и Таиланде. Несмотря на привлекательные финансовые условия от туроператоров, нужно подготовиться и к опасностям, которые несёт непосредственно природа того райского места, куда вас приглашают. Особенно, если вы собираетесь отдыхать в экзотических странах. В частности, это касается обитателей тех или иных мест, ведь порой даже один малюсенький укус комара может стоить вам отдыха, здоровья и даже жизни.

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«Больше всего очагов у нас в Азии, Африке, Центральной Америке, на Ближнем Востоке, Карибских островах и в Новой Зеландии», — сказала врач-эпидемиолог городской поликлиники № 9 Диана Кудухова в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам специалиста, чаще всего малярию привозят из отпусков в Шри-Ланке, Таиланде, Вьетнаме, Конго, Индии, Бразилии и Южной Африке.

Помимо ядовитых кусачих обитателей, уже у себя дома можно подцепить более тихих и коварных врагов — паразитов. Специалист ранее рассказал, как можно подцепить паразита, по каким признакам его вычислить, а затем — как вывести.