$79.91-0.1386.28-0.22

Эпидемиолог Кудухова: чаще всего малярию привозят из отпусков в Шри-Ланке и Таиланде

Эпидемиолог Кудухова : чаще всего малярию привозят из отпусков в Шри-Ланке и Таиланде. Несмотря на привлекательные финансовые условия от туроператоров, нужно подготовиться и к опасностям, которые несёт непосредственно природа того райского места, куда вас приглашают. Особенно, если вы собираетесь отдыхать в экзотических странах. В частности, это касается обитателей тех или иных мест, ведь порой даже один малюсенький укус комара может стоить вам отдыха, здоровья и даже жизни.

Эпидемиолог рассказала, откуда россияне привозят малярию
© Секрет Фирмы

«Больше всего очагов у нас в Азии, Африке, Центральной Америке, на Ближнем Востоке, Карибских островах и в Новой Зеландии», — сказала врач-эпидемиолог городской поликлиники № 9 Диана Кудухова в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам специалиста, чаще всего малярию привозят из отпусков в Шри-Ланке, Таиланде, Вьетнаме, Конго, Индии, Бразилии и Южной Африке.

Помимо ядовитых кусачих обитателей, уже у себя дома можно подцепить более тихих и коварных врагов — паразитов. Специалист ранее рассказал, как можно подцепить паразита, по каким признакам его вычислить, а затем — как вывести.

Отдельно стоит выделить дирофилярий, которых обнаружить проще, если они под кожей. В этом месте может появиться зуд и аллергия, можно иногда даже ощутить какое-то движение. Особенно к себе стоит прислушиваться жителям южных регионов и россиянам, которые вернулись из отпуска в жарких странах.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий