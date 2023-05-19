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Названо условие снижения стоимости билетов на прямые рейсы в Грузию

Стоимость билетов на прямые полеты между Россией и Грузией может снизиться, если рейсов станет больше. Такое условие в разговоре с «Лентой.ру» назвал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. Он также рассказал, что еще может повлиять на снижение цен.

Названо условие снижения стоимости билетов на прямые рейсы в Грузию
© Lenta.ru

«Сейчас действуют определенные квоты на регулярные рейсы. Их всего семь с российской стороны и семь — с грузинской. Действительно, с июня авиационные власти Грузии согласовали расширение чартерных рейсов. Это дополнительные рейсы, которые тоже будут в системах бронирования. Рейсы будут выполняться между Сочи и Тбилиси, Москвой и Кутаиси. Летают самолеты не очень большой вместимости, так как Sukhoi Superjet 100 вмещает всего сто человек, это влияет на конечную стоимость перелета», — объяснил специалист.

Для существенного снижения стоимости необходимы определенные факторы, отметил Дмитрий Горин. Однако в ближайшее время этого ждать не стоит, уверен он.

«При этом мы видим, что рейсы со стыковками через Минск, Ереван или Баку зачастую получаются дешевле, хотя лететь через Ереван не так долго, всего на 30 минут дольше с учетом технической посадки», — заключил вице-президент АТОР.

19 мая первый после четырехлетнего перерыва прямой пассажирский самолет из России приземлился в Грузии в пятницу. Рейс выполнила авиакомпания «Азимут». Как сообщило встретила рейс акциями протеста.

10 мая президент России Владимир Путин снял введенный в 2019 году запрет для российских авиаперевозчиков на полеты в Грузию. МИД России, в свою очередь, также отменил рекомендации россиянам воздержаться от поездок в республику, однако призвал соотечественников проявлять осмотрительность и осторожность в стране.

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