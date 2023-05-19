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До любимого курорта россиян скоро можно будет долететь из региона

Пока европейские страны ужесточают требования для путешественников, Азия делает все возможное, чтобы облегчить перелеты для российских туристов.

До любимого курорта россиян можно будет долететь из региона
© Super.ru

Так, в Индонезию скоро можно будет долететь напрямую не только из Москвы, но и из Владивостока.

«Сейчас мы работаем над открытием прямых рейсов из восточной части страны. Россия сейчас смотрит на Восток, так что мы тоже смотрим навстречу России», — рассказал ТАСС заместитель посла Индонезии в РФ Берлиан Хелми.

По словам дипломата, все соглашения достигнуты, но точная дата запуска пока неизвестна, все зависит от администрации аэропорта Владивостока.

Новость действительно хорошая, с учетом того что Бали за последние несколько лет здорово полюбился нашим туристам. А те, кто хотел бы отдохнуть от соотечественников, могут отправиться на Кубу — тоже прямым рейсом. Направления, конечно, не самые бюджетные, но, к счастью, сэкономить на путешествиях в 2023 году тоже можно: от 30 до 90 долларов понадобится на отпуск тем, кому приглянется одна из пяти стран в этом списке.

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