До любимого курорта россиян можно будет долететь из региона

Так, в Индонезию скоро можно будет долететь напрямую не только из Москвы, но и из Владивостока.

«Сейчас мы работаем над открытием прямых рейсов из восточной части страны. Россия сейчас смотрит на Восток, так что мы тоже смотрим навстречу России», — рассказал ТАСС заместитель посла Индонезии в РФ Берлиан Хелми.

Новость действительно хорошая, с учетом того что Бали за последние несколько лет здорово полюбился нашим туристам. А те, кто хотел бы отдохнуть от соотечественников, могут отправиться на Кубу — тоже прямым рейсом. Направления, конечно, не самые бюджетные, но, к счастью, сэкономить на путешествиях в 2023 году тоже можно: от 30 до 90 долларов понадобится на отпуск тем, кому приглянется одна из пяти стран в этом списке.