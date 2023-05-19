Запуск регулярных рейсов между РФ и Кубой стабилизирует цену авиабилетов

Запуск регулярных авиарейсов между Россией и Кубой с 1 июля, о котором сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, поможет увеличить количество предложений и сеть маршрутов, а также стабилизирует цену авиабилетов. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

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Горин пояснил, что цены на авиабилеты будут стабилизироваться, потому что авиационная перевозка международных путешествий является основной составляющей путевки. По его оценкам, ее доля составляет 50-70%.

Горин отметил, что возобновление регулярного авиасообщения РФ с Кубой нужно как для студентов обоих стран, так и для деловых контактов между государствами.