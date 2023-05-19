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Россиянам сообщили о новом пути в Европу

Через международный аэропорт Кутаиси россиянам открылся еще один транзитный путь в страны Евросоюза. Об этом объявил замглавы Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Россиянам сообщили о новом пути в Европу
© РИА "ФедералПресс"

Благодаря тому, что Россия возобновила авиасообщение с Грузией, туристы могут летать через воздушную гавань соседней страны в государства ЕС. Рейсы из Москвы в Кутаиси будут выполняться с июня 2023 года авиакомпанией Red Wings, которая получила разрешение на полеты в Агентстве гражданской авиации Грузии.

«Кутаиси – это аэропорт, который позволяет осуществлять стыковочные рейсы в Европу. И его можно использовать как транзитный хаб», – отметил Горин, пишет РИА Новости.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что президент Грузии негативно отреагировала на первый рейс из Москвы в Тбилиси, который состоялся 19 мая. По ее словам, этот прилет был нежелательным, и она выступает за то, чтобы для россиян ввели визовый режим на три месяца.

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