$80.04-0.7386.50-1.08

На курортах Турции возросло количество туристов из Германии

ТурПром поделился сообщением, ссылаясь на ряд зарубежных СМИ, о возникновении нового “решающего рынка” на территории Антальи. На него надеются местные граждане.

На курортах Турции возросло количество туристов из Германии
© FBM.ru

Подчеркивается, что туристический поток из ФРГ потеснил российских граждан. Благодаря немецким путешественникам Анталья хочет подойти к порогу в шестнадцать миллионов туристов в течение сезона.

По словам турецких экспертов, которые трудятся по направлению немецкого туристического рынка, в текущем летнем сезоне самый высокий спрос на ряд прибрежных районов Турции исходит именно от туристов из ФРГ. По их мнению, для граждан ФРГ Турция “безальтернативна”. В планах рост туристического потока немцев на двадцать-тридцать процентов.

В том числе эксперты подчеркивают, что уже в первый летний месяц можно будет наблюдать напряженное соревнование между туристами из РФ и ФРГ.

По словам Риза Перчин, являющегося председателем в Средиземноморском региональном представительстве, которое относится к Ассоциации турецких туристических агентств, в текущем месяце можно ожидать, что восстановится количество туристов из РФ. Третье место займут в этой гонке за турпутевки британцы.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий