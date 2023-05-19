На курортах Турции возросло количество туристов из Германии

ТурПром поделился сообщением, ссылаясь на ряд зарубежных СМИ, о возникновении нового “решающего рынка” на территории Антальи. На него надеются местные граждане.

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Подчеркивается, что туристический поток из ФРГ потеснил российских граждан. Благодаря немецким путешественникам Анталья хочет подойти к порогу в шестнадцать миллионов туристов в течение сезона.

По словам турецких экспертов, которые трудятся по направлению немецкого туристического рынка, в текущем летнем сезоне самый высокий спрос на ряд прибрежных районов Турции исходит именно от туристов из ФРГ. По их мнению, для граждан ФРГ Турция “безальтернативна”. В планах рост туристического потока немцев на двадцать-тридцать процентов.

В том числе эксперты подчеркивают, что уже в первый летний месяц можно будет наблюдать напряженное соревнование между туристами из РФ и ФРГ.