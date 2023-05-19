Скидки на отели положительно повлияли на продаже путевок в Турцию
Решение многих турецких отелей сделать значительные скидки на свои услуги в мае 2023 года положительно сказались на продаже путевок в Турцию из России, сообщает портал "Турпром".
Напомним, что скидки достигали 30-40% относительно апрельских цен. Сейчас цены также снижаются, но не такими огромными темпами. Ожидается, что цены упадут ещё на 15-20% в ближайшее время.
"В итоге приросла и доля Турции в продажах — страна снова занимает существенно больше половины объема всех купленных туров. Конкретно — доля Турции выросла с 44% во время майских праздников до 58% в конце мая", - пишет источник.