Первые пассажиры рейса Москва – Тбилиси: очень рады тому, что рейсы открыли

Пассажиры первого рейса Москва — Тбилиси, который 19 мая авиакомпания «Азимут» запустила из аэропорта Внуково, позитивно отреагировали на это событие. Об этом они рассказали в беседе с NEWS.ru.
«Конечно, безумно рады тому, что открылись рейсы. Раньше нужно было постоянно летать с пересадками, летали через Стамбул», — поделились они.
Россияне рассказали, что раньше им было тяжело посещать страну без прямого авиасообщения. Сейчас же многим туристам не приходится «делать крюк».
«Очень рады открытию прямого сообщения с Тбилиси. Сейчас мы летим на бизнес-тур в Грузию. Изначально у нас планировался перелет через Ереван. Как только открыли прямое авиасообщение, мы поменяли билеты и летим прямо в Тбилиси первым рейсом. Символично получилось. Причем это наша первая поездка, давно планировали, думали, но из-за того, что были эти пересадки, все откладывали», — отметили пассажиры.
Ранее сообщалось, что из аэропорта Внуково вылетел самолет авиакомпании «Азимут», который совершил первый после четырехлетнего перерыва прямой рейс Москва – Тбилиси. Рейс вылетел без задержки, большинство из пассажиров отправились в страну для отдыха.