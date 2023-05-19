Первые пассажиры рейса Москва – Тбилиси: очень рады тому, что рейсы открыли

«Очень рады открытию прямого сообщения с Тбилиси. Сейчас мы летим на бизнес-тур в Грузию. Изначально у нас планировался перелет через Ереван. Как только открыли прямое авиасообщение, мы поменяли билеты и летим прямо в Тбилиси первым рейсом. Символично получилось. Причем это наша первая поездка, давно планировали, думали, но из-за того, что были эти пересадки, все откладывали», — отметили пассажиры.