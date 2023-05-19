Отдых в Сочи и Грузии в этом году стоит примерно одинаково.

"Но зато можно сэкономить на проживании и продуктах. За 3-4 тыс. в сутки в Грузии можно найти очень хорошее жилье. И питание там недорогое. Что касается перелета, можно удешевить ситуацию, необязательно ведь только из Москвы лететь. Но я не думаю, что Грузия будет очень популярным направлением в ближайшее время. Сейчас поедут смельчаки, которые будут на разведке", — отметил Бандурин.