$80.04-0.7386.50-1.08
2 часа назад

Эксперт по туризму Бандурин: отдых в Сочи и Грузии россиянам в этом году обойдется примерно в одинаковую стоимость

Газета.Ru

Отдых в Грузии в начале этого лета обойдется россиянам примерно в ту же сумму, что и отпуск в Сочи, если учитывать стоимость перелета. Об этом Pravda.Ru рассказал эксперт по туризму, профессор Финансового университета Александр Бандурин.

Отдых в Сочи и Грузии в этом году стоит примерно одинаково.
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам эксперта, билеты с пересадкой в обе стороны из Москвы обойдутся туристу примерно в 25 тыс. рублей, прямым рейсом — в 51 тыс. рублей.

"Но зато можно сэкономить на проживании и продуктах. За 3-4 тыс. в сутки в Грузии можно найти очень хорошее жилье. И питание там недорогое. Что касается перелета, можно удешевить ситуацию, необязательно ведь только из Москвы лететь. Но я не думаю, что Грузия будет очень популярным направлением в ближайшее время. Сейчас поедут смельчаки, которые будут на разведке", — отметил Бандурин.

Самым популярным городом у туристов является Батуми, так как он расположен ближе к морю.

Специалист добавил, что Грузия пока не готова принимать отдыхающих "конвейером", как Турция, поскольку страна является "более камерной" в плане отдыха. При этом он уточнил, что плохого отношения к россиянам в Грузии нет.

Новости путешествий,Александр Бандурин,Финансовый университет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий