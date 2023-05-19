Отдых в Сочи и Грузии в этом году стоит примерно одинаково.

Отдых в Грузии в начале этого лета обойдется россиянам примерно в ту же сумму, что и отпуск в Сочи, если учитывать стоимость перелета. Об этом Pravda.Ru рассказал эксперт по туризму, профессор Финансового университета Александр Бандурин.
По словам эксперта, билеты с пересадкой в обе стороны из Москвы обойдутся туристу примерно в 25 тыс. рублей, прямым рейсом — в 51 тыс. рублей.
"Но зато можно сэкономить на проживании и продуктах. За 3-4 тыс. в сутки в Грузии можно найти очень хорошее жилье. И питание там недорогое. Что касается перелета, можно удешевить ситуацию, необязательно ведь только из Москвы лететь. Но я не думаю, что Грузия будет очень популярным направлением в ближайшее время. Сейчас поедут смельчаки, которые будут на разведке", — отметил Бандурин.
Самым популярным городом у туристов является Батуми, так как он расположен ближе к морю.
Специалист добавил, что Грузия пока не готова принимать отдыхающих "конвейером", как Турция, поскольку страна является "более камерной" в плане отдыха. При этом он уточнил, что плохого отношения к россиянам в Грузии нет.