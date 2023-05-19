Безвизовые групповые поездки из Ирана в РФ могут запустить летом

"В отношении безвизовых групповых поездок мы исходим из того, что страны обменялись списками уполномоченных туристических операторов. Буквально недавно мы получили такой список. <...> Поэтому мы рассчитываем, что уже этим летом мы запустим групповые безвизовые поездки туристов из Ирана", - сказал Вахруков.