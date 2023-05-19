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Безвизовые групповые поездки из Ирана в РФ могут запустить летом

Безвизовые поездки в Россию групп из Ирана могут быть запущены этим летом. Об этом сообщил журналистам в пятницу заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков в рамках Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum 2023".

Безвизовые групповые поездки из Ирана в РФ могут запустить летом
© ТАСС

"В отношении безвизовых групповых поездок мы исходим из того, что страны обменялись списками уполномоченных туристических операторов. Буквально недавно мы получили такой список. <...> Поэтому мы рассчитываем, что уже этим летом мы запустим групповые безвизовые поездки туристов из Ирана", - сказал Вахруков.

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